Morelia, Michoacán, 22 de octubre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colaboró en el traslado exitoso de un hígado con fines de transplante a un hospital de la Ciudad de México, bajo estrictos protocolos médicos en un tiempo estimado de una hora 17 minutos.

La tripulación aeromédica realizó el abordaje del órgano y del personal médico en el helipuerto del Hospital de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para ser llevado hacia el Centro Médico Dalinde.

A través de la Dirección de Servicios Aéreos de la SSP las aeronaves son utilizadas para acortar tiempos de traslado de órganos para trasplante y pacientes en estado grave, que requieran atención especializada urgente en Morelia y otros estados del país.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de estrechar la coordinación con instituciones médicas del país, mediante el uso de sus helicópteros al servicio de la comunidad.