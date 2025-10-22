Cuitzeo, Michoacán, 22 de octubre de 2025.- Con el objetivo de recuperar más de 60 hectáreas afectadas por la vegetación acuática, la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) puso en marcha el Programa de conservación, rehabilitación y mantenimiento de las zonas de pesca en el lago de Cuitzeo, que busca mejorar la profundidad y las condiciones ambientales de este importante cuerpo de agua.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, detalló que en conjunto con el Ayuntamiento de Cuitzeo se pondrá en marcha dicho programa, mediante el cual se realizará la extracción y trituración de tule, carrizo y chuspata durante los próximos cuatro meses. Estas acciones contribuirán a mejorar la hidrodinámica del lago, facilitar la navegación de embarcaciones y fortalecer las actividades pesqueras y económicas de las comunidades ribereñas.

La Compesca participa con maquinaria acuática especializada como una cosechadora, dezpalotizador y multifuncional, así como con personal técnico que operará desde la residencia de Cuitzeo. Por su parte, el municipio aportará el combustible y apoyo logístico necesario para mantener activa la maquinaria.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con la recuperación de los ecosistemas acuáticos y el fortalecimiento del sector pesquero. La Compesca reafirma que el lago de Cuitzeo es una de las joyas naturales de Michoacán, y su rescate requiere del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y la comunidad.

Con este programa, el Gobierno de Michoacán refrenda su compromiso con el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias que viven de la pesca.