Morelia, Mich., 20 de enero de 2026.-Con el objetivo de eliminar barreras en los trámites que deben realizar trabajadores del estado en la Dirección de Pensiones Civiles de Michoacán, el coordinador de diputados del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, sostuvo una reunión con el titular de dicha dependencia, Gustavo Valenzuela.

Tras este encuentro, el legislador destacó que de manera conjunta con el director de Pensiones Civiles del Estado, acordaron trabajar para generar mayores beneficios para las y los trabajadores estatales, y que puedan realizar sus trámites de manera directa, ágil y oportuna; en donde además se incluyeron a las y los maestros del Distrito 22.

“El diálogo y la coordinación siempre serán factor de buenos resultados; en el Partido del Trabajo estamos convencidos de que si beneficiamos a la base laboral, nuestra sociedad podrá avanzar a pasos firmes en su economía, por ello su servidor siempre estará a favor de los derechos de todas y todos los trabajadores”, indicó.

Reyes Galindo, dijo que continuará impulsando gestiones que transformen verdaderamente la vida de todas las familias de nuestro estado y de los municipios del Distrito 22 que representa en el Congreso de Michoacán, por ello, continuará buscando mayor coordinación con todas las dependencias del Estado, para enfocar proyectos de manera puntual hacia las necesidades de la gente.