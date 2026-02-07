Pátzcuaro, Michoacán, 7 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene un operativo permanente de seguridad y vigilancia en el lago de Pátzcuaro, con el objetivo de inhibir la extracción ilegal de agua, preservar el orden público y proteger este cuerpo de agua considerado patrimonio natural y social de la entidad.

La SSP despliega patrullajes terrestres y acuáticos, a través de la Guardia Civil, asímismo supervisa muelles, islas y comunidades ribereñas, y hace recorridos preventivos en caminos y zonas de alta afluencia, para atender de manera oportuna cualquier situación que represente un riesgo para la región lacustre.

Actualmente, el estado de fuerza está distribuido en ocho unidades operativas, con presencia permanente en puntos estratégicos como Janitzio, el muelle de Urandén, Puácuaro, Oponguio, San Jerónimo Purenchécuaro y Chupícuaro, principalmente.

Como parte del operativo, se desarrollan labores de vigilancia, prevención e inteligencia orientadas a detectar y atender conductas relacionadas con la extracción ilegal de agua, en coordinación con autoridades municipales, federales y ambientales, a fin de inhibir prácticas que afectan el equilibrio del lago.

En años pasados se logró el aseguramiento de personas, vehículos, camiones, motores, bombas y metros de manguera, así como la inhabilitación de represas y el aseguramiento de predios, vinculados a la explotación irregular del recurso hídrico en la zona.

La SSP refrenda su compromiso de mantener acciones operativas permanentes, a través de la planeación, coordinación y vigilancia continua, para garantizar la seguridad de habitantes y visitantes, así como la protección de los recursos naturales de Michoacán.