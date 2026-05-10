En el marco de la celebración del Día de las Madres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, recomienda a la ciudadanía reforzar sus hábitos de seguridad digital para proteger su información personal y realizar compras en línea de manera segura.

Durante esta temporada, las compras a través de internet y aplicaciones móviles registran un incremento, lo que puede propiciar delitos como phishing para obtener información bancaria, suplantación de identidad, así como fraudes en redes sociales y tiendas apócrifas.

Por ello, la SSPC emite las siguientes recomendaciones:

•⁠ ⁠Realizar compras únicamente en páginas oficiales de comercios legítimos.

•⁠ ⁠Verificar que la dirección web inicie con “https://”, que cuente con el ícono de candado en la barra del navegador y que el certificado de seguridad sea válido, lo que indica que la información se transmite de forma cifrada.

•⁠ ⁠Evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes o redes sociales sin comprobar su autenticidad.

•⁠ ⁠Desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, ya que pueden ser utilizadas como mecanismo de engaño.

•⁠ ⁠No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios.

•⁠ ⁠Utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada cuenta.

•⁠ ⁠Revisar de manera constante los movimientos bancarios para identificar oportunamente cargos, transferencias o actividades no reconocidas y actuar de inmediato ante posibles fraudes.

•⁠ ⁠Evitar realizar pagos mediante redes Wi-Fi públicas, ya que pueden facilitar la interceptación de información sensible, como datos bancarios y contraseñas.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía, donde también se encuentra disponible el directorio de las policías cibernéticas de las entidades federativas para recibir atención y asesoría.

La SSPC refrenda su compromiso de promover entornos digitales seguros y proteger la economía de las familias mexicanas.