Morelia, Michoacán, 06 de febrero del 2026.- Tras la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al municipio de Morelia, el Diputado Local del PRD Michoacán Octavio Ocampo, en su calidad de Presidente de la Comisión de Bienestar Social en el Congreso del Estado, manifestó su total respaldo a los compromisos anunciados para fortalecer la formación de la juventud michoacana como una vía directa hacia el desarrollo humano.

El legislador calificó como una medida estratégica de alto impacto social el lanzamiento de la Beca “Gertrudis Bocanegra”, apoyo económico destinado al transporte para estudiantes universitarios; subrayó que, desde la comisión que preside, se entiende que la movilidad y la economía familiar no deben ser nunca más un impedimento para que los jóvenes concluyan su formación profesional y accedan a una mejor calidad de vida.

Asimismo, resaltó el anuncio de la construcción de 10 nuevos Bachilleratos Tecnológicos, la ampliación de 20 planteles y la operación de 60 Ciberbachilleratos, infraestructura que permitirá abatir el rezago en zonas de alta prioridad y vulnerabilidad.

Finalmente, Octavio Ocampo respaldó la meta de generar 50 mil nuevos espacios en instituciones de nivel superior, compromiso que permitirá a Michoacán avanzar hacia una cobertura universal en educación profesional, consolidando la justicia social y el bienestar integral en la entidad.