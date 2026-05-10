Irimbo, Michoacán, 10 de mayo de 2026.— “Vale la pena celebrarlo, vale la pena festejarlo y vale la pena apapachar a las madrecitas de Irimbo”, expresó Octavio Ocampo frente a cientos de mujeres reunidas en la plaza principal del municipio durante el festejo por el Día de las Madres. Entre música, aplausos y familias completas acompañando la celebración, el diputado señaló que son las mujeres quienes sostienen todos los días a las familias y a las comunidades con trabajo, esfuerzo y dedicación.

Acompañado por la presidenta municipal Susy Ruiz, Ocampo reconoció el esfuerzo de las madres trabajadoras que enfrentan jornadas dobles para sacar adelante a sus hijas e hijos. “Las mamás siempre encuentran la manera de mandar a sus hijos a la escuela con algo en la panza, de cuidarlos cuando están enfermos y de darles fuerza para salir adelante”, comentó durante su mensaje ante las asistentes.

El legislador afirmó que reconocer a las madres también implica hablar de las desigualdades y dificultades que viven miles de mujeres en el país. Señaló que hacen falta más apoyos, mejores condiciones de vida y políticas públicas que acompañen el esfuerzo cotidiano de quienes llevan el peso de sus hogares. También hizo un reconocimiento a las madres buscadoras que continúan recorriendo el país para encontrar a sus hijos desaparecidos.

La celebración cerró con una convivencia familiar. Antes de despedirse, Octavio Ocampo reiteró su felicitación a las madres de Irimbo y de Michoacán. “Hoy es día de abrazarlas, de reconocerlas y también de entender todo lo que hacen para sacar adelante este país”, expresó.