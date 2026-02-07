Morelia, Mich.- Sábado 07 febrero de 2026.- Un hombre sin vida y con huellas de violencia y tortura fue encontrado en la vía pública del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo se registró durante la madrugada de este sábado en la calle Sexta Cerrada 8 del citado asentamiento y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.

Hasta el momento, el finado permanece en calidad de desconocido. Tenía entre 35 y 45 años de edad, era de complexión delgada y de piel blanca. Vestía una sudadera gris y un pantalón de mezclilla azul.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios, consecutivamente pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) llegaron a la referida dirección, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.