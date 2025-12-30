Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia que se realizan en la capital del estado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a tres hombres, de nacionalidad extranjera, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos se registraron en la colonia Lomas de Morelia, donde se localizaron y detuvieron a dos hombres de nacionalidad colombiana y uno más venezolano.

Además se les aseguraron bolsas con hierba seca con características propias de la marihuana y dos motocicletas con alteración en sus medios de identificación. De acuerdo con información preliminar, los detenidos estarían presuntamente relacionados con actividades de extorsión.

La SSP refrenda su compromiso de cero tolerancia a la corrupción, mediante el fortalecimiento de acciones de prevención, disuasión y combate a los delitos, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los michoacanos.