Uruapan, Michoacán; 16 de mayo de 2026.- Liderazgos de la región de Uruapan, se volcaron para apoyar el levantamiento de AMA Michoacán, en el que, a través de la organización ciudadana, se busca resolver los grandes problemas que enfrenta el estado y el país.

Frente a destacadas personalidades políticas y sociales de la zona de la llamada perla del Cupatitzio, Alfonso Martínez Alcázar agradeció el respaldo a este proyecto que reconoce a las y los ciudadanos, sin distingos de partidos o ideologías.

En este marco, Alfonso Martínez hizo un llamado a organizarse y ponerse encima de los partidos para exigir la atención de los temas que necesita el estado y el país.

Puntualizó que actualmente hay 3 temas en las cuales la federación ha retrocedido significativamente, y tienen que ver con la seguridad, la salud y el desarrollo del campo. Este último, con graves problemas de rezago y desatención.

Agregó que lejos de brindar incentivos para que las y los pequeños productores de aguacates, mango, limón o guayaba puedan competir, se cancelaron los programas e incluso se criticaron las protestas de los campesinos cuando salieron a las calles a exigir precios justos de sus productos.

Respecto a la inseguridad, mencionó que, en lugar de reconocer el problema, se pretende construir una realidad en la que el Plan Michoacán ya solucionó toda la violencia en el estado, cuando la verdad es que continúa el miedo de salir a las calles, transitar en carreteras o tener un negocio en Michoacán.

Alfonso Martínez, invitó a las y los liderazgos presentes de Uruapan, Paracho, Nahuatzen, Apatzingán, Pátzcuaro y otros municipios presentes, a sumarse a este levantamiento, y dejar de seguir hincados ante la violencia.

Previo a su participación, la reconocida empresaria, Camila Calleja, resaltó que “hoy todas y todos hemos decidido que tenemos derecho a brillar”, por ello, señaló que el futuro de Michoacán comienza aquí.

Por su parte, el profesor y ex regidor del PRI, Luis Rangel, celebró la pluralidad de ideas de los presentes; en tanto, la productora, Susana Jiménez, reconoció la fortaleza del campo michoacano, sin embargo se necesitan garantías para sacarlo adelante.

También participó el ciudadano Victor Manuel Sánchez, quién llamó a transmitir ese sentimiento de cambio al interior de la familia, amistades y el entorno, para solucionar los problemas de Michoacán. Por último, el joven Carlos Alberto Hinojosa, pidió más oportunidades para las y los jóvenes.

Al término del evento, se presentó la Danza de los Kúrpites, a cargo de un grupo folclórico local, para así cerrar la jornada exitosa en Uruapan, en donde liderazgos dieron su respaldo total al levantamiento AMA Michoacán.