Buenavista, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Tras labores operativas en el municipio de Buenavista como parte del Plan Paricutín, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a seis hombres en posesión de siete armas largas, además de 447 cartuchos útiles y chalecos balísticos.

Durante recorridos preventivos llevados a cabo en la localidad El Corral de Piedra, los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano detuvieron en un primer hecho a cinco hombres, mismos que portaban seis fusiles calibre .223 y 5.56 milímetros. También, les decomisaron 13 cargadores, 317 municiones y cinco chalecos tácticos.

Posteriormente, en otra acción efectuada en la misma comunidad, los uniformados detuvieron a otra persona, quien llevaba consigo un arma larga calibre 7.62X39, cinco cargadores y 130 cartuchos.

Todos los indiciados son originarios del estado de Jalisco, mismos que junto al armamento decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.