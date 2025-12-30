Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Con un cierre de año histórico, Michoacán registró exportaciones por mil 289 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2025, lo que refleja la solidez de su estructura productiva y su integración a los mercados internacionales, esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó que Michoacán continúa como líder nacional en exportaciones agropecuarias, al alcanzar 825.5 millones de dólares, equivalentes al 64 por ciento del total estatal, consolidándose como uno de los principales referentes del país en la exportación de productos del campo y agroalimentarios.

En términos generales, la vocación agroexportadora del estado se sustenta en cultivos con alta demanda internacional, como el aguacate, las berries (entre ellas zarzamora, frambuesa y arándano), así como limón, mango y otros productos agrícolas, que han posicionado al estado como un proveedor estratégico en los mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos, Canadá y Japón.

“Michoacán ha logrado consolidar su liderazgo agroexportador gracias al trabajo de miles de productores y a una política económica que impulsa el valor de lo que se produce en el estado, fortaleciendo nuestra presencia en el exterior”, señaló el titular de la dependencia, Claudio Méndez Fernández.

Asimismo, el sector manufacturero registró exportaciones por 306.7 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 19.1 por ciento, impulsado por actividades que incluyen la producción de insumos y materiales como fertilizantes, plásticos, aceites vegetales, aluminio y otros productos metálicos, estrechamente vinculados a las cadenas productivas del estado.

Este desempeño refleja el avance de Michoacán hacia una economía más diversificada y de mayor valor agregado, generando mejores condiciones para la atracción de inversiones y la creación de empleos. De esta manera, el estado mantiene una ruta de competitividad alineada a las estrategias estatales de desarrollo económico.