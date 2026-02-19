Nocupétaro, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- En un operativo interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la fabricación de drogas sintéticas.

La acción se realizó en una zona serrana de la localidad de San Antonio, donde agentes de la Guardia Civil, junto con personal del Ejército Mexicano y la GN, llevaban a cabo labores estratégicas de vigilancia y patrullaje.

En el sitio fueron asegurados diversos recipientes y sustancias químicas presuntamente empleadas para la elaboración de enervantes, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Continuarán los trabajos coordinados en la demarcación, entre los tres órdenes de gobierno para inhibir actividades ilícitas y reforzar la seguridad en la región.