Morelia, Mich.- 19 de febrero de 2026.- Tras las declaraciones del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sobre una presunta falta de impacto del Plan Michoacán en la capital del estado, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, sostuvo que la estrategia sí tiene presencia en el municipio.

“Yo creo que Morelia, la capital, es una parte neurálgica de este Plan. Hay que recordar que no es únicamente el tema de los operativos de seguridad del Plan Michoacán”, señaló.

Explicó que la estrategia también contempla acciones sociales: “Abarca el tema de las becas, del turismo, de las universidades; se han hecho entregas incluso aquí en Morelia, y muchos estudiantes morelianos son beneficiarios”.

En materia operativa, afirmó que en la capital “se han hecho varios operativos dentro del Plan Michoacán en la zona sur de la ciudad con muy buenos resultados”, y consideró que las declaraciones del edil podrían obedecer a la demanda natural de mayor presencia.

“A lo mejor el alcalde quisiera ver más presencia, todos los alcaldes quieren siempre más presencia de las Fuerzas Armadas”, puntualizó.