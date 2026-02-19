Morelia, Mich.- 19 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que el video difundido en redes sociales donde se observa a elementos militares en una instalación con máquinas tragamonedas corresponde al municipio de Peribán y que ya es investigado por autoridades castrenses.

En la grabación, que comenzó a circular en plataformas digitales, se aprecia a varios uniformados dentro de un inmueble donde operan máquinas tragamonedas; en el material también se observa que golpean a una persona que se encuentra en el lugar, lo que generó cuestionamientos públicos sobre la actuación del personal involucrado.

“Justo ahorita en el desayuno comentamos con el General (comandante de la 21 Zona Militar) que sí son elementos de la Defensa Nacional quienes ya están bajo investigación de las mismas leyes militares y están bajo custodia, y serán debidamente sancionados”, afirmó el funcionario estatal.

Zepeda Villaseñor enfatizó que el procedimiento se realiza conforme al marco legal castrense, al tratarse de personal sujeto a jurisdicción militar, y reiteró que habrá consecuencias en caso de acreditarse responsabilidades.

Subrayó que las investigaciones están a cargo de las propias instancias de la Secretaría de la Defensa Nacional y que se dará seguimiento institucional al caso.