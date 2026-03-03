Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que se han desactivado nueve palenques clandestinos en lo que va del presente año, donde se realizaban peleas de gallos de manera ilícita, esto derivado de los operativos permanentes para prevenir conductas delictivas.

En Michoacán, la realización de peleas de gallos constituye una actividad ilícita, ya que vulnera la normativa estatal en materia de protección y bienestar animal. La organización, promoción o participación en estos eventos clandestinos puede derivar en sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Morelia encabeza la lista con cuatro eventos suspendidos, seguida de Apatzingán con dos; en tanto, en Jiménez, Ziracuaretiro y Zamora se registró una cancelación por municipio. En estas acciones, elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano detectaron los eventos y procedieron a su clausura y dispersión de los asistentes, bajo los protocolos de seguridad establecidos.

La desactivación de estos palenques fue posible gracias al reforzamiento de patrullajes estratégicos y al seguimiento oportuno de reportes ciudadanos realizados a las líneas de emergencias 911 y Denuncia Anónima 089.

La SSP refrenda su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier actividad que vulnere la ley y afecte el bienestar animal.