Zamora, Mich.- 03 de marzo de 2026.- Un ciudadano de origen chino y propietario de negocios de comida resultó lesionado al ser blanco de una agresión armada cuando viajaba a bordo de una camioneta en compañía de su novia, misma que por fortuna resultó ilesa.

El atentado se registró durante la noche del pasado lunes, en la Avenida Juárez Poniente casi esquina con Ocupación de Tehuacán, en la colonia Generalísimo Morelos, donde los criminales se emparejaron a su víctima y le dispararon, para enseguida darse a la fuga.

Al sitio se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Defensa, quienes a bordo de una camioneta Chevrolet de color blanco, con placas PPE-212-D, localizaron al masculino herido, por lo que pidieron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate arribaron momentos después y auxiliaron al lesionado Choan Jhu Min de aproximadamente 35 años de edad, mismo que fue canalizado a un nosocomio para su adecuada atención médica ya que presentaba al menos dos impactos de proyectil, en el tórax y clavícula.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado se dieron cita y realizaron el procesamiento de la escena del crimen para recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.