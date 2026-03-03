Uruapan, Michoacán, 3 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció una inversión de 66 millones de pesos de recursos estatales para ampliar la Universidad Politécnica de Uruapan (UPU), en beneficio de más de 800 jóvenes que estudian actualmente en la institución.

El mandatario detalló que, para atender el crecimiento que ha tenido la universidad en los últimos años, se construirá un nuevo edificio de dos niveles, una cancha de usos múltiples techada y con gradas, una cancha de fútbol 7, y una clínica formativa para la carrera de Terapia Física con equipamiento especializado.

La Universidad Politécnica de Uruapan cuenta actualmente con 820 alumnas y alumnos provenientes de diversas comunidades como Capácuaro, San Lorenzo, San Juan Nuevo y Angahuan, entre otras, consolidándose como una opción educativa cercana y de calidad para las y los jóvenes de la región.

Su oferta académica incluye las licenciaturas en Terapia Física, Administración y Comercio Internacional y Aduanas, así como las ingenierías en Alimentos y en Robótica Computacional, programas diseñados para responder a las necesidades del entorno productivo y social.

Dispone de instalaciones de primer nivel, entre ellas, laboratorios especializados, biblioteca física y virtual, invernadero y espacios adecuados para la formación integral del estudiantado, fortaleciendo así la preparación académica y práctica de sus estudiantes.