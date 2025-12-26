Buenavista, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y desactivaron 12 artefactos explosivos, y destruyeron un campamento clandestino, además aseguraron un arma de fuego y seis dosis de drogas, en tres hechos distintos, como resultado del reforzamiento operativo en el municipio de Buenavista.

Producto de los trabajos del Plan Paricutín, en distintas movilizaciones hechas en la demarcación los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron un campamento clandestino en la localidad de El Guayabal, además decomisaron 18 cartuchos útiles, 10 ponchallantas, cuatro cargadores e insumos.

Mientras tanto, en la comunidad de Las Paredes del Ahogado, los efectivos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP localizaron y desactivaron 12 dispositivos.

También en la localidad de Razo del Órgano decomisaron un arma de fuego calibre .38 milímetros, cinco cartuchos útiles, un cargador, cinco envoltorios con hierba verde y seca al parecer marihuana, y una dosis de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

Por lo anterior, lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente. En este tenor los elementos de la SSP y Defensa refuerzan sus labores operativas en el municipio a fin de inhibir la comisión de ilícitos y garantizar el orden público en la región.