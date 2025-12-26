Morelia, Michoacán; 26 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), impulsó este 2025 una política integral para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

De enero a la fecha, se han otorgado más de 7 mil atenciones especializadas, que incluyen acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, revisiones médicas y seguimiento permanente, garantizando una atención oportuna, digna y centrada en las necesidades de cada caso.

Como parte de este esfuerzo, mediante el Centro Externo de Atención se realizaron 23 valoraciones para ingreso a refugio, lo que permitió que 15 mujeres accedieran a un espacio seguro. En el área jurídica, se brindaron 528 atenciones, relacionadas principalmente con pensión alimenticia, y actualmente se da seguimiento a 75 juicios activos.

Asimismo, el Gobierno de Morelia ha atendido 22 casos de violencia digital, uno de los cuales ya se encuentra judicializado, refrendando su compromiso para enfrentar todas las formas de violencia que afectan a las mujeres.

De acuerdo con los registros de atención, el 93% de las personas atendidas enfrenta violencia psicológica; el 17.82%, violencia física y sexual; y el 3% se encuentra en riesgo de violencia feminicida, lo que refuerza la importancia de mantener y fortalecer estos servicios especializados.

Al respecto, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, subrayó: “Cuando una mujer se acerca a pedir ayuda, lo menos que merece es una respuesta clara y humana. Cada caso atendido en 2025 nos recuerda por qué estamos aquí: para acompañar, proteger y demostrar que en Morelia ninguna mujer está sola”.

El Gobierno de Morelia reafirma su interés y responsabilidad de seguir impulsando acciones, políticas públicas y servicios, que fortalezcan la igualdad sustantiva y contribuyan a la construcción de una ciudad más segura y libre de violencias para todas las niñas y mujeres morelianas.