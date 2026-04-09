Morelos, Michoacán, 9 de abril de 2026.- En seguimiento a la estrategia que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a cinco personas en posesión de cuatro armas largas, 100 dosis de droga y cinco vehículos, en el municipio de Morelos.

En atención a un reporte de robo, los agentes de la Guardia Civil desplegaron acciones preventivas, logrando ubicar una unidad marca Volkswagen con civiles armados, lo que inició una persecución.

Momentos después, en la localidad del Progreso, se logró asegurar a tres hombres y dos mujeres, quienes portaban dos fusiles calibre 7.62X39 y uno más .223 milímetros, así como una escopeta al parecer hechiza. Asimismo, fueron decomisados 100 envoltorios que contenían sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina y tres chalecos tácticos con leyendas alusivas a una célula delincuencial.

Por último, fueron asegurados cinco vehículos de las marcas Volkswagen, un Mazda y Chevrolet con reporte de robo y dos motocicletas Italika con alteraciones en sus medios de identificación. Los indiciados y lo decomisado fueron presentados ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias.