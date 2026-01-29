Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.- Las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional y policías municipales, realizaron acciones operativas en la región Zamora, que derivaron en el aseguramiento de una persona en posesión de una motocicleta con reporte de robo y de una mujer con droga sintética.

En un primer caso, sobre la calle Ferrocarril, en la colonia El Jericó, en Zamora, personal operativo detectó a un hombre que circulaba de manera irregular a bordo de una motocicleta. Tras indicarle que detuviera su marcha y realizar la verificación correspondiente, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente, por lo que el individuo fue asegurado y trasladado, junto con la motocicleta.

En un segundo hecho, durante recorridos de vigilancia en la colonia El Realejo del municipio de Jacona, agentes estatales detuvieron a una mujer sobre la calle Melchor Ocampo. La implicada intentó evadir a la autoridad al notar su presencia; tras una inspección, le fueron aseguradas cuatro bolsas plásticas con aproximadamente 3.3 gramos de una sustancia granulosa con las características de la droga sintética.

Con estas acciones, se refuerza la prevención del delito en la zona. Los implicados y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente.