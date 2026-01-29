Morelia, Michoacán, 29 de enero del 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre el robo del producto FILTEK™️ Z250 XT NANO HYBRID UNIVERSAL RESTORATIVE KIT, un kit con resina para restauración dental.

Dicho robo ocurrió en un almacén ubicado en San Luis Potosí y fue notificado por la empresa 3M México S.A. de C.V., titular del registro sanitario del producto. Los lotes involucrados corresponden a los números 10116970 y 10076818, ambos con fecha de caducidad 23 de enero de 2026, los cuales estaban destinados a su destrucción.

La comercialización y uso de productos robados representan un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones en las que fueron manejados, transportados o almacenados, por lo que no se puede garantizar su seguridad, calidad ni eficacia. Asimismo, existe la posibilidad de que se trate de productos adulterados, falsificados o contaminados.

Por lo anterior, se exhorta a la población y a los profesionales de la salud a no adquirir, utilizar ni suministrar el producto mencionado cuando corresponda a los lotes señalados, así como a evitar su compra a través de plataformas de comercio electrónico, redes sociales, tianguis, mercados o establecimientos informales.

En caso de identificar la venta de este producto o contar con información sobre su posible comercialización, se solicita realizar la denuncia sanitaria correspondiente al correo: farmacovigilancia.coepris@salud.michoacan.gob.mx