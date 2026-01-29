Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anuncia la temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) con el “Concierto por el mes del amor y la amistad”, el jueves 5 de febrero a las 19:30 horas, en el Teatro Melchor Ocampo, bajo la dirección de Enrique Arturo Diemecke y con la participación de la soprano Sofía Ramírez.

La velada iniciará con la obertura de La Gazza Ladra, de Gioachino Rossini, una obra enérgica y teatral. Posteriormente, continuará con una selección de arias de Giacomo Puccini pertenecientes a óperas icónicas como Turandot, La Bohème, Madama Butterfly, Tosca y Gianni Schicchi, obras que exploran distintas facetas del amor y la emoción humana.

El concierto culmina con la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Esta obra, entre las más emblemáticas del repertorio clásico, destaca por su transición desde un profundo dramatismo inicial hacia un cierre triunfal.

La solista invitada, Sofía Ramírez, es una destacada soprano mexicana formada en el Taller Lírico “Gabriel Mijares” y en la Universidad Panamericana. Ha participado en diversas producciones operísticas en la Ciudad de México y fue artista invitada en el Festival Internacional de Ópera de Morelia 2024, donde interpretó el papel de Micaela en la ópera Carmen, de Georges Bizet.

Los boletos tendrán una cuota de recuperación de 50 pesos y estarán disponibles a partir del viernes 30 de enero. Podrán adquirirse en las oficinas de la Osidem, dentro del Teatro Melchor Ocampo, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.