Zamora, Michoacán, 27 de enero del 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apoyaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de una orden de cateo en Zamora. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal, aseguraron cerca de nueve kilogramos de mariguana, una réplica de arma de fuego y 109 cartuchos útiles.

El mandato judicial se llevó a cabo en un domicilio de la calle Aguascalientes en la colonia Praderas, sitio donde las autoridades estatales, federales y municipales aseguraron el enervante que se encontraba envuelto en 21 paquetes; también incautaron una réplica de arma corta tipo escuadra, un arma blanca, una playera táctica y municiones.

El inmueble y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente a efecto de dar continuidad a las diligencias de ley.

En esta demarcación se mantiene un sistema permanente de vigilancia y prevención del delito mediante recorridos estratégicos, inteligencia e investigación, orientados a garantizar el bienestar y la tranquilidad de la sociedad.