Morelia, Mich.- Martes 27 de enero de 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a un doctor de Farmacias Similares por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una paciente, informaron fuentes policiales. El referido negocio se localiza en la avenida Francisco J. Múgica, a la altura de la colonia Felícitas del Río.

#Video | La Policía Morelia detuvo a un médico de un consultorio particular por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual. #Morelia #Michoacán #Seguridad pic.twitter.com/69qjTGLlfT — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 28, 2026

En un video difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, se observa a una mujer, al parecer madre de una víctima, solicitando apoyo a los patrulleros municipales, quienes acudieron al mencionado consultorio, aseguraron al sujeto y lo pusieron a disposición de la autoridad competente para que se investigue el caso y se determine su situación jurídica.