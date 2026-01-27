Uruapan, Mich.- 27 de enero de 2026.- La tarde de este martes, un hombre fue ultimado a balazos por fuera de su domicilio, en la colonia Inguambo; de la ciudad de Uruapan, por pistoleros que escaparon con rumbo incierto.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 16:30 horas, el ofendido se encontraba sobre la calle Prolongación Jalisco, a unos pasos del Boulevard Industrial, donde desconocidos lo interceptaron y acribillaron a tiros.

Vecinos reportaron el ataque armado al número de emergencias y en la zona se desató una fuerte movilización policiaca y de elementos de la Guardia Nacional, pero los responsables lograron huir, al parecer en una motocicleta.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron minutos después, confirmando que el masculino ya no tenía signos vitales. El finado únicamente fue identificado en la zona con el apodo de “El Güerito”, de entre 30 y 35 años de edad.

Patrulleros acordonaron la escena del crimen y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar los respectivos actos de investigación.

Hasta el momento el municipio de Uruapan acumula al menos 14 homicidios durante el presente mes de enero:

10 de enero. Asesinan a joven jornalero en ataque armado en la colonia El Chilar, en Uruapan.

11 de enero. Joven asesinado a balazos en un domicilio, al oriente de Uruapan.

12 de enero. Hombre ejecutado en vivienda de la colonia Valle de San Pedro.

14 de enero. A balazos matan a un hombre en carnicería de Uruapan.

16 de enero. Sicarios irrumpen en vivienda al oriente de Uruapan y matan a un joven.

17 de enero. Asesinan a dos hombres dentro de una vivienda en la colonia El Planetario, en Uruapan.

19 de enero. Se registra homicidio en la colonia Casa del Niño, Uruapan.

22 de enero. Hombre asesinado a balazos en La Cedrera de Uruapan.

23 de enero. Joven asesinado a balazos en la colonia Benito Juárez de Uruapan.

24 de enero. Asesinan a tiros a un joven a una cuadra de la Pérgola Municipal de Uruapan.

24 de enero. A balazos matan vendedor de aguacate, San Lorenzo.

27 de enero. Ejecutan a un hombre al poniente de Uruapan.

27 de enero. Pistoleros matan a “El Güerito” en la colonia Inguambo, en Uruapan .