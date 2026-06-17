Lázaro Cárdenas, Michoacán, 17 de junio de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), realizó el muestreo y análisis del agua en distintas playas de la Costa Michoacana, como parte del programa “Agua de Mar de Contacto para Uso Recreativo”.

Para dar certeza a los visitantes y certificar la calidad del agua michoacana, el personal de salud cubrió estratégicamente los puntos de mayor concentración turística. En Lázaro Cárdenas, se recolectaron y procesaron muestras en Playa Jardín/Eréndira, Playa Azul, Caleta de Campos, Las Peñas, Chuquiapan y Playa la Soledad.

Asimismo, personal de la Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos realizó las tomas correspondientes en las playas de Nexpa, Maruata, Faro de Bucerías, Las Brisas y San Juan de Alima, del municipio de Aquila. En Coahuayana, los trabajos de monitoreo y muestreo de agua marina se efectuaron en la zona de Boca de Apiza.

Estas intervenciones buscan mitigar cualquier factor de riesgo que pueda generar enfermedades de la piel, gastrointestinales u otros padecimientos en los bañistas. Todas las muestras son analizadas con base en los criterios de la Norma Oficial Mexicana aplicable y en los lineamientos establecidos por el programa federal Playas Limpias.

Con estas acciones, la Coepris refrenda su compromiso con el bienestar público y consolida una estrategia de vigilancia sanitaria continua que opera todo el año para mantener a Michoacán como un destino seguro.