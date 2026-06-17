Morelia, Michoacán; 17 de junio de 2026.- El gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa avanzando con la rehabilitación de caminos en el área rural, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm).

Estas labores están orientadas a brindar mejores accesos y movilidad para las y los habitantes de la zona rural de nuestro municipio, generando así una mayor seguridad y productividad al acortar los tiempos de traslado.

Cabe recordar que, hasta el último corte, en lo que va de la presente administración municipal 2024-2027 sumaban más de 300 kilómetros atendidos, y los trabajos se han ampliado con labores en Atécuaro y Santiago Undameo, entre otras comunidades de la zona suburbana y rural de Morelia.

El titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, señaló que cada día se trabaja por una zona rural mejor conectada y con caminos rehabilitados, lo que se traduce en mayores oportunidades para las y los morelianos.

Es de mencionar que la zona rural de Morelia abarca el 73% del municipio, por lo que representa una gran fuente de actividad productiva, a través de las 14 tenencias que generan impulso y desarrollo en la economía local.

Con estas obras, el gobierno de Martínez Alcázar reafirma su compromiso de atender las necesidades del campo moreliano y generar condiciones para el desarrollo de las familias de las comunidades.