Morelia, Michoacán.- Miércoles 17 de junio de 2026.- Este miércoles, el Congreso del Estado aprobó por amplia mayoría la solicitud de licencia temporal presentada por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña. Con 32 votos a favor y sólo 2 en contra, el Poder Legislativo respaldó una decisión que no sólo cumple con el marco legal, sino que marca el inicio de una nueva etapa en la vida pública de uno de los perfiles políticos más sólidos de Michoacán.

Hay hombres que pasan por los cargos y hay hombres que dejan huella en ellos. Carlos Torres Piña pertenece a la segunda categoría. Su decisión de solicitar licencia a la Fiscalía General del Estado no representa una despedida ni una pausa en su vida pública; representa el momento en que una trayectoria construida con trabajo, cercanía y resultados entra a una nueva etapa de definiciones para Michoacán.

Pocas veces la política ofrece perfiles que combinan experiencia, sensibilidad y carácter. En una época marcada por la confrontación, Carlos Torres Piña ha construido una trayectoria distinta, la del hombre que privilegia el diálogo sobre el conflicto, los acuerdos sobre las divisiones y el servicio público sobre la estridencia.

Originario de la Meseta Purépecha, nacido en Paracho, abogado de formación y hombre forjado en la cultura del esfuerzo, Torres Piña no es producto de la improvisación política. Su trayectoria ha transitado por distintas responsabilidades públicas, desde el trabajo legislativo hasta la conducción política del estado como secretario de Gobierno y posteriormente como Fiscal General.

Quienes lo conocen de cerca suelen coincidir en una característica suya: la congruencia. En la actualidad la carta de presentación de muchas figuras políticas son los discursos y las promesas efímeras, pero Carlos Torres marca la diferencia y ha construido una carrera basada en la palabra empeñada, en el diálogo permanente y en la capacidad de tender puentes incluso con quienes piensan distinto.

Esa habilidad para escuchar antes de confrontar explica buena parte de los consensos que ha logrado a lo largo de su vida pública. Su origen indígena nunca ha sido una bandera utilizada para obtener ventajas políticas. Por el contrario, ha sido una raíz que lo mantiene cercano a las comunidades, a las causas sociales y a una visión profundamente humanista del servicio público.

En él no existe la distancia que suele generar el poder; conserva la sencillez en el trato, la disposición para escuchar y la convicción de que la política debe servir para mejorar la vida de las personas.

Durante su paso por la Fiscalía General del Estado ha enfrentado uno de los mayores desafíos institucionales: demostrar que la procuración de justicia puede conducirse con firmeza, pero también con sensibilidad.

Bajo su gestión se han impulsado investigaciones relevantes contra estructuras criminales, servidores públicos involucrados en actos indebidos y redes de corrupción que durante años parecían intocables. También se registraron avances importantes en casos de alto impacto que demandaban resultados y justicia para las víctimas. Su premisa ha sido clara: nadie puede estar por encima de la ley.

Esa visión de combate a la impunidad se ha complementado con otra igual de importante: colocar a las víctimas en el centro de la acción institucional. Porque la justicia no puede medirse únicamente por el número de detenciones; se mide también por la confianza que recuperan las personas cuando sienten que sus instituciones responden.

Hoy Michoacán se encuentra frente a una nueva etapa. Los desafíos son enormes y exigen perfiles con experiencia, capacidad de diálogo, conocimiento del territorio y sensibilidad social. No basta con ganar encuestas o dominar la narrativa pública; se requiere liderazgo para construir acuerdos, mantener la unidad y dar continuidad a un proyecto político que aún tiene tareas pendientes.

Y justamente de cara a la definición de quien encabezará la coordinación estatal de Morena rumbo a 2027, el debate tendría que centrarse en quién puede garantizar unidad, organización y continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán. Bajo esa lógica, Carlos Torres Piña aparece como un perfil fortalecido. Ha recorrido el estado durante décadas, conoce las instituciones porque las ha encabezado y conoce a la gente porque nunca ha dejado de estar cerca de ella. Son atributos que, en una contienda interna, pesan más que los discursos y colocan su nombre entre los protagonistas de la sucesión que comienza a perfilarse.

La historia política de Michoacán demuestra que los grandes liderazgos no se construyen únicamente desde los cargos; se construyen desde la confianza. Esa confianza se gana con resultados, con cercanía y con respeto. Son atributos que no se improvisan y que se cultivan a lo largo de los años.

Quizá por eso, cuando llega el tiempo de las definiciones, hay nombres que generan expectativa y otros que generan certeza. Carlos Torres Piña pertenece a este último grupo. El futuro siempre será una decisión de la ciudadanía. Pero si algo ha demostrado la trayectoria del hoy Fiscal es que el servicio público puede ejercerse con firmeza, con humanidad y con un profundo compromiso con las causas de la gente.

Y en tiempos donde la política reconciliarse con la confianza ciudadana, esa es una de las virtudes más valiosas. Porque los desafíos que vienen exigirán experiencia, sensibilidad y capacidad para unir. Y cuando esas condiciones se encuentran en una persona, también se fortalece la esperanza de que Michoacán puede seguir construyendo un mejor futuro para todas y todos.

Especial sobre Torres Piña