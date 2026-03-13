Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- Con el objetivo de proteger la salud de la población y de los visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), lleva a cabo acciones de vigilancia y control sanitario en balnearios y centros acuáticos de la entidad.

Como parte de estas acciones, personal de Coepris realiza muestreos previos para verificar la calidad del agua, así como inspecciones sanitarias en albercas, chapoteaderos y áreas recreativas, con el fin de garantizar que estos espacios cumplan con las condiciones de higiene y seguridad necesarias para recibir a los turistas y visitantes.

Estas verificaciones se realizan con base en lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010, que establece los requisitos sanitarios y la calidad del agua con la que deben cumplir las albercas y centros de recreación acuática para prevenir riesgos a la salud.

En todo el estado se supervisan más de 200 balnearios y centros acuáticos, donde se revisan aspectos como la cloración adecuada del agua, condiciones sanitarias de las instalaciones, servicios sanitarios, manejo higiénico de alimentos y la señalización preventiva, a fin de reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones en piel, ojos y oídos.

Para garantizar una estancia segura en los espacios recreativos durante esta temporada vacacional, la SSM exhorta a la población a evitar el ingreso a albercas si presentan heridas abiertas, infecciones cutáneas o cuadros gastrointestinales. Asimismo, es fundamental bañarse antes de entrar al agua, evitar la ingesta de agua en chapoteaderos y mantener una supervisión estricta de niñas y niños. Finalmente, se recomienda el uso de bloqueador solar, hidratación constante y el estricto respeto a las señalizaciones sanitarias, así como las indicaciones del personal del balneario.

La SSM reitera que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de prevención y protección contra riesgos sanitarios, con el propósito de garantizar que los espacios de recreación acuática en Michoacán ofrezcan condiciones seguras para las familias y visitantes durante esta temporada vacacional.