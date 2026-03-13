Pátzcuaro-Uruapan, Mich.- Viernes 13 de marzo de 2026.- Un tractocamión terminó convertido en chatarra carbonizada tras incendiarse sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, informaron fuentes de rescate y policiales, las cuales agregaron que la quemazón se debió a una falla mecánica y no hubo personas heridas.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en el kilómetro 79+800, justo a la altura del Puente de Intersección Vial (PIV) ubicado en las cercanías de la desviación a Jujúcato, municipio de Salvador Escalante, en el sentido hacia la capital michoacana.

Varios automovilistas que pasaban por el lugar alertaron al número de emergencias. Posteriormente acudieron uno bomberos, quienes sofocaron la lumbre. Asimismo, unos agentes de la Guardia Nacional de Carreteras se encargaron de abanderar el incidente y efectuaron el peritaje respectivo. Además, solicitaron una grúa para retirar el vehículo calcinado.