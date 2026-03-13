Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- En el marco del Día Michoacano Sin Fumar, que se conmemora el día de hoy, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población a priorizar su salud respiratoria y recuerda que la entidad cuenta con 16 clínicas de tabaquismo o cesación, donde se brinda apoyo especializado y gratuito para quienes desean abandonar este hábito.

El consumo de tabaco se mantiene como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas. Además, la evidencia médica vincula directamente al tabaquismo con la aparición de más de 20 tipos o subtipos de cáncer, afectando no solo la calidad de vida del fumador, sino también la de quienes le rodean.

Para combatir esta adicción, la SSM ha distribuido centros de atención estratégica en las principales cabeceras municipales, garantizando cobertura en Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Cuitzeo, Tarímbaro, Zinapécuaro, La Piedad y Apatzingán. Las y los interesados en recibir acompañamiento profesional pueden consultar la ubicación exacta y datos de contacto de su clínica más cercana a través del directorio oficial en el siguiente enlace: https://goo.su/3I7kH.

Dejar de fumar propicia una mejora notable en la circulación sanguínea y el funcionamiento pulmonar. Asimismo, el cuerpo experimenta una reducción significativa del riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. A largo plazo, el beneficio más determinante es la disminución en el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer y enfermedades crónicas degenerativas.

Además, la SSM enfatiza que los vapeadores y cigarrillos electrónicos no son una alternativa segura ni un método eficaz para dejar de fumar. Estos dispositivos contienen sustancias tóxicas y niveles de nicotina que pueden generar una adicción igual de severa, además de causar daños pulmonares agudos que ponen en riesgo la vida de las y los usuarios, especialmente entre la población joven.