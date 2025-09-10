Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) refuerza sus estrategias para visibilizar y promover el autocuidado de la salud mental, especialmente entre los jóvenes de 15 a 29 años, el grupo más vulnerable. Para ello, pone a disposición de la ciudadanía la línea de asistencia psicológica Hablemoos.

El servicio, que opera las 24 horas del día, tiene el propósito de proporcionar apoyo emocional y orientación profesional para prevenir y atender casos de ansiedad, depresión e intentos suicidas, así como diversos padecimientos relacionados con la salud mental. A través de este recurso, la SSM busca reducir el estigma y la discriminación, y fomentar una cultura de prevención que salve vidas.

En lo que va de este 2025, la institución ha atendido mil 228 llamadas de personas que requerían la atención inmediata, usuarios que han sido escuchados y orientados por personal capacitado, incluyendo psicólogos y psiquiatras, quienes, en caso de ser necesario, los canalizan a unidades médicas especializadas como el Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco” o a los cinco Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) del estado.

La SSM reitera el llamado a la población a hacer uso de este servicio gratuito y confidencial. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no están solos. Pueden comunicarse a los teléfonos 443 314 1617 y 443 315 9037 para recibir apoyo inmediato.