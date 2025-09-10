Pátzcuaro, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- Mas de mil árboles fueron plantados por la comunidad escolar del plantel Huecorio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem) en las instalaciones del centro educativo, asi como en la periferia del mismo.

“Con esta actividad de reforestación damos inicio a las actividades del 20 aniversario del plantel, acción en la que también participaron ex alumnos, padres y madres de familia, trabajadores del centro educativo y autoridades municipales”, comentó, Eva Jareth Alcaraz Rueda, directora del plantel.

Destacó que esta acción es parte de uno de los ejes transversales del Programa Aula-Escuela-Comunidad (PAEC), con lo que se reafirma la responsabilidad del cuerpo directivo del plantel con la educación ambiental y el fortalecimiento del tejido social.

Rueda Alcaraz agradeció al personal del Ayuntamiento de Pátzcuaro por sumarse a esta actividad y apoyar con la donación de los árboles, así como al diputado Ernesto Nuñez Aguilar, “todos ponemos nuestro granito de arena para el cuidado del medio ambiente”, afirmó.

Refirió que se continuará trabajando en la directriz del titular del Cecytem, Juan Carlos Velasco Procell, brindando educación académica e integral de calidad, “reafirmamos que seguimos construyendo sueños, sembrando futuro en las comunidades de Michoacán donde nuestro subsistema tiene presencia”, concluyó.