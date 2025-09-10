Uruapan, Mich- 10 de septiembre de 2025.- Mientras recibía atención médica en un hospital particular, lamentablemente falleció la mujer agredida a tiros a bordo de una camioneta en la colonia Ampliación Revolución de Uruapan; la víctima laboraba en el Poder Judicial del Estado.

Se trata Blanca Angélica M., quien meses antes había sobrevivido a otro atentado a balazos, incluso, el presunto responsable fue detenido por la Fiscalía General del Estado y presentado ante un Juez de Control, quien lo liberó.



El reciente ataque en ocurrió la noche del martes anterior sobre la calle Villa Hermosa cuando la ofendida se encontraba con su hija; inicialmente se reportó la muerte de un hombre pero horas después las autoridades confirmaron que sólo la mujer gravemente herida fue trasladada a un hospital.

Desafortunadamente, durante la madrugada de este miércoles Blanca Angélica dejó de existir al no lograr sobreponerse a las graves lesiones que presentaba, por lo que el personal de la Fiscalía continúa con las investigaciones del caso con la finalidad de esclarecerlo.