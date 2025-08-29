Morelia, Michoacán, 29 de agosto.- La Secretaría de Salud (SSM) reconoció a las y los trabajadores sociales, por su contribución a la salud y el bienestar de la población.

Durante un evento conmemorativo, el titular de la SSM, Elías Ibarra Torres entregó reconocimientos a 10 trabajadoras sociales por ser un pilar en el sector salud, facilitando el acceso a servicios y construyendo un puente vital entre las instituciones y las comunidades.

“Las y los trabajadores sociales desempeñan un papel crucial en la atención integral de los pacientes, su empatía y compromiso les permiten identificar y abordar las necesidades sociales y emocionales de las personas, así como orientar y vincular a las familias con los recursos necesarios”, señaló Ibarra Torres.

Asimismo, destacó que en su día a día, las y los profesionales del Trabajo Social realizan intervenciones que impactan directamente en la calidad de vida y en la adherencia de los pacientes a los tratamientos médicos.

“Desde el fortalecimiento de la atención primaria hasta la participación en programas especializados como las brigadas de salud mental, su trabajo es clave para garantizar un enfoque humano en la atención sanitaria. Son agentes de cambio que promueven la equidad y la justicia social, especialmente en comunidades vulnerables”, concluyó.

La Secretaría de Salud reafirma su compromiso de continuar trabajando de la mano con estos profesionales para seguir fortaleciendo el sistema de salud, asegurando que cada persona reciba una atención médica digna y de calidad.