Morelia, Michoacán; 29 de agosto de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa que se mantiene un monitoreo permanente en los ríos y drenes de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población durante la actual temporada de lluvias.

Estas acciones se llevan a cabo en estrecha coordinación con Protección Civil Municipal, encabezada por su coordinador, Francisco Xavier Lara Medina, lo que permite una atención inmediata y organizada ante cualquier eventualidad, en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es brindar tranquilidad y certeza a la ciudadanía.

De acuerdo con el último reporte, los niveles de los principales cuerpos de agua se encuentran de la siguiente manera:

• Río Grande: 40% de su capacidad.

• Río Chiquito: 25%, pese a la captación registrada en las lluvias de ayer.

• Dren de Los Itzícuaros: 60%, con presencia permanente de personal de bombeo.

• Resto de drenes: entre 30% y 40% de manera general.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, señaló que tras el anuncio realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre un segundo desfogue controlado de cinco metros cúbicos por segundo, programado para este viernes 29 de agosto, el organismo se mantendrá atento para dar seguimiento puntual a las maniobras.

Puntualizó que el Río Grande, al ser el cuerpo de agua que recibe este desfogue, cuenta con capacidad suficiente para soportar dicha captación.

Torres Ramírez reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener las vialidades libres de basura y así prevenir inundaciones: “Estamos haciendo todo lo que nos corresponde; las lluvias son una muy buena noticia para Morelia porque nos ayudan a garantizar el abasto de agua como lo proyectamos en el Plan Agua 2050. Sin embargo, el otro lado de la moneda son las inundaciones causadas por taponamientos de basura en las calles. Por ello, pedimos a la población conciencia social y apoyo para mantener las vialidades libres de desechos”.

Entre las principales recomendaciones ciudadanas para prevenir afectaciones se encuentran: no dejar bolsas de basura sobre la vía pública, barrer el frente de las viviendas, mantener despejados los drenajes, evitar verter líquidos o sólidos que puedan causar obstrucciones y aprovechar al máximo la captación de agua de lluvia para diversos usos domésticos.

Finalmente, el titular de la paramunicipal informó que, además de los recorridos diarios para supervisar los niveles de los cuerpos de agua, se mantiene coordinación permanente con dependencias estatales y federales, con el fin de dar respuesta inmediata a cualquier situación que se presente durante la temporada de lluvias.