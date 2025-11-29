Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- Durante diciembre, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) continúa con las acciones de detección oportuna del cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años, con el despliegue de unidades móviles de mastografía en 10 municipios del estado.

Del 1 al 5 de diciembre se acercarán los servicios de salud gratuitos a mujeres de Lázaro Cárdenas, Purépero, Tanhuato, Parácuaro, Cotija, Apatzingán, Yurécuaro, La Piedad, Aquila y La Huacana. Para conocer fechas, horarios y sedes pueden consultar el siguiente enlace https://www.facebook.com/share/p/19ukAHD2f9/.

Las mujeres interesadas en realizarse una mastografía deberán presentarse debidamente aseadas, con las axilas rasuradas, sin crema, desodorante, perfume, talco, además de tomar en cuenta que tuvo que haber pasado al menos un año de su último estudio.

La mastografía es un examen que consiste en la toma de dos radiografías por cada mama, el proceso dura aproximadamente de 15 a 20 minutos y requiere la compresión controlada del tejido mamario. Aunque la compresión puede causar cierta molestia, esto es necesario y tolerable para obtener un estudio de calidad diagnóstica.