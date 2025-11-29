San Juan del Río, Querétaro, a 29 de noviembre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil terminó su actividad del 2025 en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) con un triunfo de 0-3 sobre Club Deportivo San Juan del Río en partido de la Jornada 9.

Desde el arranque las nicolaitas tomaron el control del duelo y al minuto 12 Adriana Ramírez recibió un balón al espacio, le ganó a su marcadora y venció a la portera rival en el mano a mano para abrir el marcador.

Al 36′ Sofía Medina recibió un pase por sector izquierdo, entró al área y mandó la pelota al fondo para poner el 0-2 con el que se fueron al descanso.

Apenas comenzaba el complemento cuando ‘Sofi’ tomó el balón en tres cuartos de cancha, ganó a velocidad, entró al área y definió por un costado para sentenciar la victoria y firmar su doblete.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH llega a 24 puntos con lo que toma momentáneamente el liderato del sector, aunque podría caer al segundo lugar si Zamora gana su partido.

Cabe mencionar que con este encuentro cierra la primera vuelta y será hasta mediados de enero cuando se reanude la Temporada 2025-2026.