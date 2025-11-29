Lázaro Cárdenas, Mich.- 29 de Noviembre del 2025.- La mañana de este sábado, se registró un fatal accidente vehicular en la carretera Lázaro Cárdenas – La Mira, donde dos combis chocaron de frente, dejando como saldo tres personas fallecidas y 14 lesionados.

El aparatoso percance tuvo lugar a la altura de la empresa de paquetería “Más Aprisa”, donde de acuerdo con testigos una mujer en situación de calle caminaba enmedio de los carriles.

En determinado momento una combi de la ruta La Mira y una combi de transporte de personal de la compañía TEPSA, trataron de esquivar a la fémina, sin lograrlo y en la acción terminaron por colisionar fuertemente.

De inmediato el incidente fue reportado al número de emergencias, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil, BECAPE y del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Los socorristas confirmaron el deceso de la indigente arrollada, misma que era conocida como “Cruzita”, originaria de El Habillal, así el chofer de la combi del transporte público, Israel C., y el pasajero José Juan V.

Mientras entre las personas lesionadas y trasladadas a diversos nosocomios están:

•Eliud T. B., 37 años

•Guillermo R. A. 43 años

•Juan Luis S. V., 78 años

•Ma. de Jesús Z. A., 45 años

•Cecilia Z. T., 45 años

•María Magdalena F. A., 41 años

•Israel R. D. 47 años

•Yael P. P. 19 años

•Esther S. B. 15 años

•Naicer Javier S. E., 20 años

•Juan Pablo L. S. 51 años

Choque de dos combis deja tres muertos y 14 heridos; autoridades atienden e investigan. #LázaroCárdenas #AccidenteVial #Tragedia pic.twitter.com/jnpQkWxjtH — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 29, 2025

Trascendió que hay otros tres heridos de quiénes se ignoran sus generales.

Oficiales de Seguridad Pública apoyaron en las labores de auxilio y acordonaron el sitio del accidente, para que posteriormente especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia emorendoeran las correspondientes averiguaciones.