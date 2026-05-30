Morelia, Mich.- Sábado 30 de mayo de 2026.- Desconocidos son los motivos que llevaron a un hombre a quitarse la vida al atarse una soga al cuello y colgarse de la rama de un árbol, a la orilla de una de las canchas deportivas del fraccionamiento La Hacienda, ubicado al oriente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por algunos vecinos durante la mañana de este sábado, cerca de la calle De los Cuervos, quienes reportaron la situación al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del mencionado ciudadano, cuya identidad no fue expuesta. Trascendió que el susodicho dejó un mensaje pegado al árbol para que contactaran a uno de sus familiares.

Los uniformados delimitaron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde arribó personal de la Unidad de Atención Inmediata, cuyos elementos iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

RED 113