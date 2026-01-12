Morelia, Michoacán; 12 de enero de 2026.- El presidente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respaldó las declaraciones hechas ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Lázaro Cárdenas, donde afirmó que en materia de seguridad México no se subordina a ninguna potencia, sino que se coordina soberanamente. Para el dirigente, esa definición es fundamental en medio del clima internacional actual y contrasta con la conducta de ciertos actores políticos locales que han comenzado a normalizar y promover la idea de una intervención militar extranjera en territorio mexicano. “En México hay dos rutas: la ruta de la soberanía y la ruta del entreguismo. La presidenta dejó claro que este país no se arrodilla ante nadie”, afirmó.

Mora consideró gravísimo que mientras la mandataria habla de cooperación, inteligencia y coordinación, existan figuras políticas en Michoacán que piden abiertamente la entrada de tropas extranjeras y lo presentan como una solución moderna. “Pedir que Estados Unidos intervenga militarmente en México no es modernidad ni colaboración; es entreguismo y es renuncia a la soberanía. La intervención extranjera no se puede normalizar desde el micrófono, desde la ocurrencia ni desde el espectáculo”, señaló.

El dirigente subrayó que la llamada que sostuvo ayer Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos confirma la posición internacional de México y del propio gobierno. “Mientras algunos sueñan con escenarios delirantes en los que una presidenta mexicana sería arrestada por una potencia extranjera, la realidad es que los gobiernos se comunican, se coordinan y se respetan. El pensamiento imperial y la fantasía colonial solo existen en la mente de algunos sectores conservadores que no entienden cómo funciona el mundo real”, afirmó.

Mora también denunció el crecimiento de una campaña digital que promueve la idea de que la intervención extranjera es inevitable o incluso deseable. Recordó que así como en 2006 hubo un cerco mediático construido desde la televisión para fabricar la percepción de crisis, hoy la operación se hace desde redes sociales mediante cientos de páginas infladas, bots, comentarios automatizados y contenido diseñado para saturar el debate público. “Antes era Televisa, hoy es Facebook. Antes eran los comentaristas de la noche, hoy son los bots. La estrategia es la misma: sembrar miedo, generar caos y debilitar al movimiento”, advirtió.

Finalmente, Mora llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por campañas diseñadas para manipular emocionalmente y a defender con claridad el principio constitucional de no intervención. “La soberanía no es un detalle técnico ni un capricho ideológico; es la base de la democracia. El pueblo mexicano ya hizo su elección y eligió paz, dignidad y soberanía. Ni los bots, ni las fantasías de intervención, ni las ocurrencias locales van a cambiar eso”, concluyó.