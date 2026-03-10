Pátzcuaro, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fomentar entornos libres de humo y proteger la salud juvenil, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Coordinación de Salud Mental, llevará a cabo una carrera atlética. Esta actividad forma parte de la jornada integral por el Día Michoacano sin Fumar, realizada en coordinación con el Ayuntamiento de Pátzcuaro y el Instituto de Capacitación y Educación Profesional (ICEP).

La cita es este jueves 12 de marzo a las 8:30 horas. El punto de partida será el monumento a Tangáxoan, desde donde un contingente de más de 200 alumnos del ICEP avanzará por la avenida Lázaro Cárdenas en una carrera para visibilizar los beneficios de una vida libre de adicciones.

El recorrido concluirá en el Portal Vasco de Quiroga, en el Centro Histórico de Pátzcuaro. En este sitio se instalarán módulos informativos y de atención ciudadana, donde especialistas brindarán orientación sobre el manejo de adicciones y el impacto del tabaquismo.

También, se brindará asesoría para mejorar los hábitos alimenticios como herramienta complementaria para un estilo de vida saludable y se realizará una exposición de carteles realizados por los estudiantes para difundir mensajes de prevención y una vida sana.

Mediante la participación activa de la comunidad estudiantil, la SSM busca convertir a las y los jóvenes en agentes de cambio que promuevan espacios libres de humo y emisiones. Asimismo, invita a la población y visitantes a los módulos informativos para conocer los riesgos del tabaco y los servicios gratuitos estatales para abandonar este hábito.