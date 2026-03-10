Morelia, Mich.- Martes 10 de marzo de 2026.- Dos personas fallecieron en accidentes de motocicleta ocurridos casi de manera simultánea durante la mañana de este martes en distintos puntos de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

Fatal derrape en avenida Periodismo

Una de las tragedias sucedió sobre la avenida Periodismo, en el sentido del puente de Siervo de la Nación hacia el Libramiento Sur, justo a la altura de la colonia Agustín Arriaga Rivera. Se trató del derrape de una motocicleta Pulsar, color gris con negro y placa L2B67D, cuyo conductor murió debido a las heridas que sufrió.

En el lugar se presentaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino, mismo que no está identificado. Él tenía entre 35 y 45 años de edad, era de complexión media y vestía bermudas de mezclilla azul y sudadera gris con negro.

Moto incendiada tras choque en Villas del Pedregal

La otra situación se registró a un costado del fraccionamiento Villas del Pedregal, sobre la avenida Aristeo Alejandro Solórzano García, la cual conduce de la carretera Morelia-Quiroga hacia las instalaciones del C5i.

En la escena, un motociclo fue impactado por un vehículo de carga pesada, el cual se dio a la fuga. La moto, que era de la marca Italika Z200, comenzó a arder en llamas y terminó totalmente calcinada, en tanto que sus dos ocupantes quedaron tirados sobre la carpeta asfáltica.

Al sitio llegaron oficiales locales y rescatistas, pero una de las víctimas ya no tenía signos vitales. Ella respondía al nombre de Ana Lucía, de aproximadamente 28 años de edad, vecina del Circuito C del citado asentamiento.

Asimismo, los socorristas auxiliaron al sobreviviente y lo canalizaron de urgencia a un hospital para su adecuada atención médica; el nombre del paciente no fue expuesto.

Interviene la Unidad de Atención Inmediata de la FGE

Los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de ambos eventos, emprendieron las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.