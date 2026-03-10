Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- El Zoológico de Morelia consolida su labor en investigación científica y conservación de la biodiversidad a través del Proyecto ROMA (Recuperación Optimizada de Muestras de Análisis). Esta iniciativa se centra en el estudio especializado del ajolote (Ambystoma mexicanum), especie endémica de México actualmente en peligro de extinción.

Adscrita a la Unidad Operativa de Atención a Reptiles, esta línea de trabajo busca validar una técnica de muestreo sanguíneo mínimamente invasiva. Ello permitirá optimizar el monitoreo de la salud de los ejemplares y generar información científica clave para su manejo y preservación.

Entre los principales alcances del proyecto se encuentra la evaluación de la viabilidad técnica de un protocolo de muestreo sanguíneo, la detección temprana de alteraciones subclínicas en poblaciones de ajolotes, así como el establecimiento de valores de referencia hematológicos y bioquímicos; herramientas fundamentales para fortalecer el diagnóstico y manejo preventivo.

Los resultados preliminares obtenidos en los primeros ejemplares analizados evidencian la importancia de contar con protocolos estandarizados que permitan mejorar las prácticas de manejo y monitoreo en programas de conservación de esta especie.

El proyecto multidisciplinario, encabezado por Miguel Ángel Rodríguez Andrade, biólogo del Herpetario del parque, tiene como objetivo generar conocimiento científico para la protección de especies prioritarias de la biodiversidad mexicana. Asimismo, la iniciativa busca aplicar esta investigación a la salud humana mediante el estudio de las propiedades regenerativas del ajolote.

Con iniciativas como el Proyecto ROMA, el Zoológico de Morelia avanza en su transformación hacia un centro de investigación, educación ambiental y conservación de especies, fortaleciendo su papel en la generación de conocimiento y en la protección del patrimonio natural del país.