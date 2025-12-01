Morelia, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.– Como resultado de las acciones de fortalecimiento en la detección del VIH, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha realizado 145 mil 238 pruebas en el estado en lo que va del 2025, un esfuerzo fundamental para el diagnóstico y tratamiento oportuno de nuevos casos.

Durante el evento conmemorativo del Día Mundial del Sida y bajo el lema: “Superar las Interrupciones, Transformar la Respuesta al Sida”, la jefa del departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida, Juana del Carmen Chacón Sánchez, resaltó que la SSM garantiza a las personas que no cuentan con algún tipo de derechohabiencia, como IMSS o ISSSTE, reciban atención médica.

El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), con sede en Morelia, es el encargado de brindar este servicio y seguimiento gratuitos. Gracias a esta infraestructura, tres mil 461 pacientes en el estado cuentan hoy con tratamiento activo.

Asimismo, se han proporcionado 316 tratamientos de Profilaxis Post Exposición (PPE) y 50 tratamientos para Profilaxis Pre Exposición (PrEP), medicamentos para prevenir la infección por el VIH, antes o después de una exposición potencial.

La SSM garantiza la disponibilidad de pruebas rápidas gratuitas en sus 364 centros de salud, además de ofrecerlas en el CAPASITS, ubicado en Santiago Tapia 14, Centro de Morelia.