Morelia, Mich.- Lunes 01 de diciembre de 2025.- Dos vehículos protagonizaron un choque frontal sobre la avenida Morelos Norte, en la ciudad de Morelia, incidente que dejó un lesionado y varios daños materiales, trascendió en la cobertura de la noticia.

Ciudadanos reportaron la emergencia

El percance ocurrió la tarde de este lunes, a la altura de la colonia La Soledad, cerca del pabellón Don Vasco. Algunas personas se aproximaron para auxiliar al masculino lastimado y solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Uno de los conductores estaba atrapado en su auto perjudicado

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja (CR) y bomberos municipales, quienes brindaron los primeros auxilios a un ciudadano que quedó atrapado dentro de un automóvil Nissan V-Drive, color blanco, con placa PMS497D. Tras ser rescatado, el herido fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

La otra unidad involucrada es un Volkswagen Golf, color guinda, con matrícula HCN681E. Elementos de la Policía de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

Presuntamente el Golf invadió carril opuesto

De manera extraoficial se supo que el Golf circulaba en el sentido de Morelia a Tarímbaro, cuando en determinado momento se salió de trayectoria, brincó el camellón central y colisionó contra el Nissan con los resultados ya expuestos.