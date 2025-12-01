Uruapan, Mich.- 01 de diciembre de 2025.- Un voraz incendio en un almacén de chatarra registrado en el Fraccionamiento Lomas del Valle Sur de Uruapan, movilizó a elementos policiacos y Bomberos de distintas corporaciones; no se reportaron víctimas.

Minutos antes del mediodía, las autoridades fueron alertadas de una enorme columna de humo negro que emanaba del negocio ubicado sobre la lateral de la Calzada Benito Juárez, frente al Poder Judicial de la Federación y cerca de la Central Camionera, la cual se podía observar desde cualquier punto de la ciudad.

Por ello de inmediato al lugar se desplazaron Bomberos de Protección Civil Municipal, Voluntarios y de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, quienes trabajaron por más de una hora para controlar las llamas, que también provocaron daños en una bodega aledaña.

Por el momento de desconocer las circunstancias que provocaron el siniestro, lo cual es investigado por las autoridades de Protección Civil, las cuales confirmaron que no hubo personas lesionadas.