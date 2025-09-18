Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a mujeres de 40 a 69 años a participar en las jornadas de mastografías gratuitas que se llevarán a cabo en 16 municipios de la entidad en lo que resta del mes de septiembre.

El objetivo principal es acercar los servicios de detección temprana a las mujeres de zonas urbanas y rurales, facilitando el acceso a un estudio vital para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, como parte de la campaña de sensibilización que precede al Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora en octubre.

Tacámbaro, Ario de Rosales, Turicato, Salvador Escalante, Tangamandapio, Contepec, Angangueo, Morelia, Zitácuaro, Erongarícuaro, Villamar, Tanhuato, Zacapu, Panindícuaro, Coeneo, Huandacareo, son algunos de los municipios en los que las unidades móviles de mastografía estarán brindando servicio gratuito.

La SSM invita a todas las mujeres de los municipios arriba mencionados, a estar atentas a las publicaciones que cada semana hace en su página oficial https://www.facebook.com/SaludMich, para conocer las fechas, sedes y horarios de atención.

La mastografía es un examen rápido y seguro que permite identificar anomalías en los senos antes de que sean palpables, facilita la detección oportuna, clave para un tratamiento exitoso. Las interesadas tendrán que presentarse con copia de su INE, aseadas, sin talco, desodorante, perfume, crema o alhajas, las axilas rasuradas, y que haya pasado un año de su último estudio.